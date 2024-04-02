جامعة عين شمس تهنىء الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

وسأل رئيس جامعة عين شمس المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويسدد خطاه علي طريق الخير لمصرنا الحبيبة، وأن تستكمل مصر تحت قيادته الحكيمة مسيرة الإنجازات لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية والاستقرار في مصر.

وثمن رئيس جامعة عين شمس جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تطوير التعليم العالي ودعم الجامعات المصرية مما حقق تطور كمي، وكيفي غير مسبوق.

رئيس جامعة عين شمس يشيد بحرص السيسي على بناء مستقبل

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بحرص الرئيس السيسي على بناء مستقبل واعد للشباب المصري وتوفير بيئة تعليمية متطورة تساهم في تخريج كوادر مؤهلة مواكبة لتحديات العصر قادرة علي دفع مسيرة التنمية والتقدم في مصرنا الحبيبة.

واشاد رئيس جامعة عين شمس بجهود الرئيس الرائدة في تطوير مصر وتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة مصر كقوة علمية وثقافية عالمية، و بناء مستقبل مشرق لبلادنا الغالية.

وسأل المولى العلي القدير أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمان والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها ، وان يسدد على طريق الحق خطى رئيسها لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم .

السيسي يؤدي اليمين الدستورية

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية على فترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية.

وينص اليمين الدستورية على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأطلقت المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بـ تنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه".