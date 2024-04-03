عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية ضمن الليالي الرمضانية

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة حكى من قصص وقيم أخلاقية، تأليف محمد فرج، وتم حكى قصة "لا تغضب فى التأنى السلامة"، إلي جانب محاضرة بعنوان "أطفالنا" أدارتها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، تضمنت تعريف معنى مرحلة الطفولة والتركيز على أهم المميزات بهذه المرحلة والتأكيد على معنى القدوة التى يأخذها الأطفال فى هذه المرحلة والتى يترتب عليها تحديد الخطوط العريضة المبدئية لمستقبلهم سواء على المدى القريب أو البعيد والتى منها يحدد الطفل ما أن يصبح طبيبا، أو معلما، أو مهندسا أو رساما، مع التأكيد علي أهمية تنوع المهن فى المجتمع فكل منا يحتاج إلى بعضه لكى نحيا حياة كريمة لا تخلو من الفئات المختلفة وتوضيح أهمية التميز فى كافة المجالات مهما كانت بسيطة لا يترتب عليها نجاح المجتمع.



أغنيات تراثية ضمن الليلة الرمضانية بطامية في الفيوم

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت الوحدة المحلية بقرية الجمهورية بطامية، بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بطامية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ليلة رمضانية جديدة بحضور سكرتير عام مركز طامية، ورئيس الوحدة المحلية وعدد كبير من أهالي القرية والإعلاميين، تضمنت فقرة شعرية للشاعر أحمد جمال بعنوان "أمي"، واختتمت بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية، قدمت خلالها باقة من الأغنيات التراثية الرمضانية والبدوية، وسط تجاوب كبير من الحضور، قدم الاحتفالية محمد عيسى.

كما قدم الفرع ضمن برنامجه المركزي عددا من الورش الفنية المتنوعة للمرأة والأطفال قدمها فنانو الفرع منها، منها ورشة فنية لثقافة الطفل لتصميم أشكال جمالية من زينة رمضان من الفوم البرونز الملون بمكتبة الفيوم العامة، وورشة أشغال فنية من الفوم لقسم التمكين الثقافي لعمل أشكال مختلفة من فوانيس وهلال رمضان بمكتبة مطرطارس، بجانب ورشة أشغال يدوية من المكرمية بنادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة.

كما عقد قسم ثقافة الطفل ورشة حكي بالعرائس القفازية حول آداب الصيام، بمدرسة التجربية الحديثة، إضافة إلى ورشة لتعليم أساسيات الرسم.