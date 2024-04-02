ألقاه في المياه حي.. حبس عامل قتل زميله لسرقة تروسيكل في البحيرة

قررت النيابة العامة، حبس عامل قتل زميله لسرقة تروسيكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وانتداب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بلاغا بانتشال جثة عامل 14 عاما مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ من أحد المجاري المائية بدائرة المركز موثوق الأيدى والأرجل.

ربطه بالحبال و ألقاه في المياه حي

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التروسيكل الخاص بالمجنى عليه مستغلًا عملهما فـى جمع القمامة واستدرج المجنى عليه بدعوى جمع كمية من القمامة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وقيامه بتوثيقه مستغلًا صغر سنه مدعيًا أنه يمازحه وتوجه به مُستقلًا التروسيكل للمكان الذي ارتكب فيه جريمة القتل وألقاه في مياه المجرى المائى المُشار إليه وسرق التروسيكل، وأرشد عن التروسيكل المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 7 سنوات، في اتهامه بـ خطف طفل والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة الوراق.

خطف طفل

وكشف في أمر الإحالة، أن المتهم "محمود. س" في يوم 14 أكتوبر 2023 بدائرة قسم الوراق، خطف المجني عليه الطفل " ر.م " واقتاده إلى مكان بعيدا عن أعين الرقباء مستغلا مرضه العقلي، وتعدى عليه بالقوة والتهديد، مهددا إياه بالإيذاء والعقر من كلب كان مصاحبا له إن أفشى فعله.

وفى سياق ذاته عاقبت محكمة جنايات بولاق الدكرور ، فرد أمن ، بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور ، أن المتهم "عباس.ع" 42 سنة، فرد أمن ، هدد المجنى عليها "شيما . س" 35 سنة، موظفة، كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف وهى صور خاصة بها، وكان التهديد مصحوباً بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.

وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات ، أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" مرسلاً لها صور مخله مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.