أطعمة غنية بالأوميجا 3

كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة أحماض "أوميجا 3" الدهنية، كتلك التي توجد في التونة والسلمون والسردين، بالنسبة لصحة الرئتين.

ووفق الدراسة التي دعمتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، ونشرت نتائجها في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، فإن هذه الأحماض الدهنية ذات تأثير إيجابي على الرئتين.

وقالت باتريشيا كاسانو، مؤلفة الدراسة: "نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة كان لا يزال ناقصا إلى حد ما".

وأضافت: "تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة لصحة الرئة أيضا".

فوائد أحماض أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة الرئة.

تحسّن هذه الأحماض من وظائف الرئة.

توصي الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأميركية بأن يتناول الناس حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

أطعمة غنية بالاوميجا ٣ أخرى تحتوي على بعض أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي:

• بذور الكتان وزيت بذور الكتان.

• الجوز.

• زيت الكانولا.

• فول الصويا وزيت فول الصويا.

• بذور الشيا.

• الخضروات ذات الأوراق الخضراء

إذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فإن تناول حصتين غذائيتين من الأسماك أسبوعيًا على الأقل قد يحد من احتمال الإصابة بأمراض القلب.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك الغنية بالدهون غير المشبعة مرتين أسبوعيًا على الأقل. تشكِّل كل أنواع الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات والمعادن. ولكن يحتوي السمك الدهني على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وقد تساعد أحماض أوميغا 3 وغيرها من العناصر المغذية الموجودة في الأسماك على تحسين صحة القلب. كما يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.



يشعر بعض الأشخاص بالقلق من الزئبق أو الملوثات الأخرى التي تحتوي عليها الأسماك. ومع ذلك، فإن فوائد تناول الأسماك ضمن نظام غذائي صحي تفوق عادةً المخاطر المحتملة للتعرض للملوثات المحتمل وجودها بها.

تعرَّف على كيفية موازنة هذه المخاوف من خلال إضافة مقدار صحي من الأسماك إلى نظامك الغذائي.



ما الأحماض الدهنية أوميجا 3، ولمَ هي صحية لقلبي؟

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة. وقد تقلل الالتهابات في الجسم. فالتهابات الجسم يمكن أن تسبب ضررًا في الأوعية الدموية. وقد يؤدي تضرر الأوعية الدموية إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية.

من فوائد أحماض أوميغا 3 الدهنية ما يلي:

• تحافظ على صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم قليلاً.

• تؤدي إلى انخفاض مستويات الدهون في الدم المعروفة بالدهون الثلاثية.

• تقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب.



