آية عبدالله تكشف كواليس دخولها عالم الفن (فيديو)

قالت المطربة آية عبدالله، إن والدها كان كل شيء في حياتها وكان حريصا على حضور كل حفلاتها ولم يفارقها في أي حفلة، ووالدتها نفس الأمر، معقبة: "هذا فخر لي، ويغمرني بالسعادة".

طفولتي كانت كلها غناء

وكشفت آية عبدالله خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كواليس دخولها عالم الفن، قائلة: " طفولتي كانت كلها غناء لأنني بدأت الغناء وأنا عندي 4 سنين لأن والدي كان يعشق الفن فبدأت الغناء في قصور الثقافة والأوبرا وانضممت للعديد من الفرق الغنائية".

وأوضحت المطربة آية عبدالله، أن مشاركتها في برنامج صوت الحياة كان نقلة بين حياتها الفنية الموهبة والاحتراف في الغناء أمام عمالقة الغناء في الوطن العربي مثل الموسيقار الراحل حلمي بكر والفنان هاني شاكر والفنانة سميرة سعيد.

طرحت المطربة آية عبدالله، دويتو غنائي جديد مشترك بينها وبين المطرب مجد القاسم والذي يحمل اسم "نامي بعيوني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

آية عبد الله ومجد القاسم يطرحان تاني بعيوني

وجاء ديو آية عبد الله ومجد القاسم باللهجة السورية، والأغنية من كلمات يامن عامر وألحان وجدي الصايغ توزيع جعفر اسماعيل مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

ويقول مطلع الأغنية

قصتنا قصة عشاق

مكتوبة بحب وإحساس

عنوانا بحر الأشواق

بتحكي فيها كل الناس

نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي

نامي بعيوني نامي .. يا أميرة أحلامي

انتي عشقي وغرامي وغيرك بالدنيا ما لي

وانت عمري وإحساسي .. يا أغلى وأطيب ناسي

وانت القمر لو ناسي .. وشمس التشرق بالعالي

جدير بالذكر أن دويتو الاول مع المطرب السوري مجد القاسم اغنية "لو هتكلم عن مصر" وهي إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

وهي من كلمات اشرف ظريف، وتوزيع دكتور محمود صادق ، وألحان محمد فهمي عبد الحميد