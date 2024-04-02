محمود العسيلي: نجحت من أول أغنية و"مجنونة" وش السعد (فيديو)

قال المطرب محمود العسيلي، إن كل شئ في حياته تغير بعد أول أغنية وهي “مجنونة”، وأصبح يتعامل كأنه شخص مشهور، مشيرا إلى أن أغنيته مجنونة كان نقطة تحول في حياته.

وأضاف محمود العسيلي خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة": "كنت بركب التاكسي والكل أصبح يعرفني، وكنت بعدي من قدام مدارس البنات يشوفوني يصرخوا ويجروا عليا".

والدي ظلت تنمي موهبة الغناء لدي

وأشار محمود العسيلي إلى أن والدته وقفت بجواره في أشياء كثيرة، وظلت تنمي موهبة الغناء لديه حتى أصبح مطربا مشهورا، مضيفا: "جدتي كانت تشعر بالأغاني التي اقدمها، و بيت جدتي كان له دور كبير في تربيتي، وتكوين شخصيتي التي أنا عليها الآن".

وأوضح أنه كان يجلس مع جدته لأمه، بالبيت القديم وتعلم منها أن لكل إنسان أصل وجذور، وكانت تحب الموسيقى وسعادته كثيرًا"، متابعا: "جدتي كانت تحب الموسيقى، وكانت تقول لي الموسيقى الخاصة بك مختلفة وانت ملهم".

سجل الفنان محمود العسيلي بكليب “عيني شايفة فيكي”، أكثر من 700 ألف مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية عيني شايفة فيكي

أغنية عيني شايفة فيكي من كلمات تامر حسين، ألحان محمود العسيلي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “جايبه الجمال ده منين مين اللي شافه قبلي مجاش في بني آدمين أكيد عشان متساب لي بعيونك الحلوين ده يترسملك صورة بحر و طبيعة وناس قدام عنيكي مبهورة عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها والحاجة اللي انتي تبصيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني لو ابتسمتي بقول للشمس روحي بدري ده انتي عليكي قبول مشوفتهوش أنا عمري نور .. ده من بعيد يتشاف لو انتي جاية قصادي بقيت بغير وبخاف عليكي من الدنيا دي عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها والحاجة اللي انتي تبصيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني”.

أغنية العسيلي مين كان يصدق

كانت أحدث اغاني العسيلي من خلال أغنية “مين كان يصدق”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "كان مستحيل قلبي يعرف يبتسم لا كان بعيد أصله خايف يتقسم يا جميلة ليه رجعتينا لسهرنا وطول ليالينا خدتي ذنبي قلبي ولع نار خلتيني احب الدنيا واسمع المزيكا تاني مين كان يصدق ده مش ممكن لا لا لا هو فيه حد النهارده يعرف يصد الجمال ده فيه حد يعرف ده مش ممكن لا لا لا ويا ليالي ليه حبيبتينا في عيون حلويين رامتينا سيبت نفسي مش بإيدي اختار يا جميلة ليه رجعتينا لسهرنا وطول ليالينا خدتي ذنبي قلبي ولع نار خلتيني احب الدنيا واسمع المزيكا تاني مين كان يصدق ده مش ممكن لا لا لا هو فيه حد النهارده يعرف يصد الجمال ده فيه حد يعرف ده مش ممكن لا لا لا