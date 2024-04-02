وظائف خالية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

يبحث الكثيرون وخاصة الشباب عن فرص عمل خالية بمرتبات مناسبة ، حيث أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل خالية في مختلف التخصصات في محافظة القاهرة والجيزة في عدد من شركات القطاع الخاص في عدد 39 شركة.

وتتميز تلك الوظائف بتوفير العديد من المزايا من بينها، التأمين الصحي والاجتماعي، ويمكن التقديم على تلك الوظائف خلال شهر إبريل الجاري 2024.

المصرية الاوروبية للامن والحراسة. أفرد أمن توزيع المناطق كالآتي :

50 فرد أمن إداري- بالعاصمة الإدارية- 4500 جنيه- سكن مجهز- 4 أيام راحة.

50 فرد أمن إدارى- العاشر من رمضان- 4500جنيه- 4 أيام راحة.

وظائف شاغرة في محافظة الجيزة (الشركة المصرية للمشروعات السياحية) مطلوب 100 عضو فريق بدون إعاقة- 100 عضو فريق 5% إعاقة حركية، بمؤهل عالى- متوسط، براتب 3500: 3800 جنيه.

شركة Worldgate للسياحة والسفر سكرتارية- خريجي معاهد العليا- خبرة 1: 2 سنوات، تلى سيلز، بشرط إجادة اللغة والكمبيوتر والخبرة 4 سنوات الراتب 7000 جنيه.

الوظائف الشاغرة في محافظة القاهرة والجيزة، شركات القطاع الخاص في محافظة القاهرة

وظائف خالية في معامل المختبر مطلوب عدد (10 موظف استقبال فرع- 10 سكرتارية- Data entry 10)، ويتطلب الحصول على مؤهل عالي وخبرة لمدة 3 سنوات على الأقل، وبراتب 4000: 5000 جنيه.

شركات حراسات للأمن والحراسة مطلوب 100 فرد أمن إدارى، مؤهل عالي ومتوسط للعمل لمدة 12 ساعة، راتب 4500 جنيه.

شركات الثريا للخدمات الأمنية العدد المطلوب 150 مراقب أمن، بمؤهل متوسط أو عالي، الراتب: 4000: 5000 جنيه.

( المجموعة العربية للأمن والحراسة- سبايدر للصيانة)، مطلوب 70 فرد أمن من سن 20 حتى 50 عاماً وبدون شروط وراتب يبدأ من 5000 جنيه

مطلوب عدد 5 مهندس مكافحة حشرات شعبة عامة

5 فني مكافحة

يجب أن يتوفر مؤهل عالي أو متوسط وخبرة لا تقل عن 3 سنوات

راتب يبدأ من 4500:5000 جنيه.

شركات المختار لخدمات الامن والحراسة، مطلوب 20 فرد أمن بمؤهل فوق المتوسط أو متوسط العمر من 25:40 سنة، والراتب 4500: 5500 جنيه.

الوظائف

الجامعة الامريكية عن احتياجها العدد المطلوب 6 من ذوى الهمم ( إعاقة خفيفة )

3 إدارى خدمات ( سكرتير )، ويشترط توافر بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن يشترط بتوفر:

مؤهل عالى جميع التخصصات.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة تحدث وكتابة

إجادة التعامل مع برامج SAP- M.S إجادة كاملة

توفر خبرة 4 سنوات في مجال العمل