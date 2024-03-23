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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عصام صاصا: مفرقش معايا محمود العسيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

علق مطرب المهرجانات عصام صاصا، على تصريحات الفنان محمود العسيلي الأخيرة، كاشفا تفاصيل الصلح بينه وبين عمر كمال وحمو بيكا.

قال عصام صاصا، في برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر: مشكلتي مع حمو بيكا كانت من خلال إدارة أعماله طول الوقت بيكرهني فيه، على الرغم من أني مكنتش أعرف حمو بيكا ولا قبلته غير مرة.

وعن تفاصيل خلافه مع عمر كمال، قال عصام صاصا: كنت مضايق منه  بسبب أني سجلت معاه أغنيتين، واتفقنا أن كل واحد هيأخد أغنيه عنده، أنا زلت الأغنية بتاعتي.


تابع عصام صاصا:  وبعد ما عمر كمال نزل الأغنية عنده اكتشفت أن صوتي  اتشال من الأغنية وحمو بيكا صوته اللي دخل فيها.. والأغنية نزلت بصوت عمر كمال وحمو بيكا.. ولكن قفلت الأغنية  على اليوتيوب أنا مش بسيب حقي.

ورد عصام صاصا  على تصريحات  محمود العسيلي التلفزيونية الأخيرة، بأنه لا يعرف اسم المطرب الذي حقق أرقام عالية عبر موقع اليوتيوب، قائلا: مزعلتش منه ولكن مفرقش معايا، أنت المفروض حد كبير وليك قيمتك متتكلمش مع حد متعرفوش.


تابع عصام صاصا: هو أكيد عارف أسمي لأن قبل ما يطلع في البرنامج بيومين.. حسن شاكوش كان عنده حفلة والعسيلي كان قاعد وشاكوش كنا كل واحد في طرابيزة، وشاكوش رحب بيا وبيه، أكيد يعني عرف أننا فنانيين زي بعض.

 

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