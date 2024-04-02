الشيخ: نادم على الرحيل عن الأهلي

علق أحمد الشيخ، لاعب مصر المقاصة والأهلي السابق، على قرار رحيله عن المارد الأحمر، بعدما رحل للدوري السعودي.



وأكد الشيخ في تصريحات إذاعية على ندمه الشديد بقرار رحيله عن الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطأ بالانصات لاصدقائه، والذي اعتبرهم سيئين.

تصريحات أحمد الشيخ

تحدث أحمد الشيخ عن ملف رحيله عن النادي الأهلي، حيث قال: "أصدقاء السوء كان لهم دورًا كبيرًا في تمسكي بالرحيل عن الأحمر".

وتابغ: "صحابي قاموا بشحني ومطالبتي بالرحيل عن القلعة الحمراء، إلى السعودية نتيجة عدم مشاركتي في المباريات".

وأكمل: "أخطأت عندما استمعت لأصدقاء السوء، لكنني تعلمت من أخطائي ولم أسمع لهم مرة أخرى".

واختتم الشيخ تصريحاته: "إذا كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي لأي ناد أخر وواصلت المشوار معه مهما كانت الضغوط، وعبد الله السعيد من أذكى اللاعبين بعدما قرر ختام مشواره في الزمالك".