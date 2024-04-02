الأسهم الأمريكية تتراجع متأثرة بخسائر شركات التأمين الصحي وتسلا

تراجعت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي وشركة تسلا، بينما يترقب المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والمزيد من البيانات الاقتصادية.

الأسهم الأمريكية



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 310.58 نقطة أو 0.78% عند الفتح إلى 39256.27 نقطة.



كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 39.48 نقطة أو 0.75% إلى 5204.29 نقطة.



وانخفض المؤشر ناسداك المجمع في أسواق الأسهم الأمريكية بنحو 197.60 نقطة، أو 1.21%، إلى 16199.24 نقطة عند جرس الفتح.

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا بنحو 53.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12476.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 270 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : سابك، والكيميائية، وأفالون فارما، وينساب، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والكابلات السعودية، وأسترا الصناعية، وسينومي سنترز، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.46% و 9.99% .



فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : شمس، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسبكيم العالمية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 36.16 نقطة ليقفل عند مستوى 26144.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.1 مليون سهم تقاسمتها 3288 صفقة.



الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع

الأسهم المصرية



تراجعت مؤشرات الأسهم المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء ، وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 1.879 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 130.1 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس في أسواق الأسهم المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.28%، مسجلاً 27934.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.05%، ليصل إلى 6400.39 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.32% لينهي التعاملات عند مستوى 9096.59 نقطة.