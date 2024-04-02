بعد غلق الهاتف في وجهه.. طارق فؤاد يكشف كواليس صلحه مع شيرين

علق المطرب طارق فؤاد، على كواليس أزمته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا: "شيرين طيبة وبحب صوتها أوي ولما غنت عيون القلب في الحفلة الأخيرة كانت حاجة تفرح القلب".

وكشف طارق فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، مساء اليوم، عن كواليس الصلح مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعدما أغلقت الهاتف في وجهه، موضحًا: "كنا في عيد ميلاد سمو الأميرة سماهر وحسن أبو السعود كان متخانق مع شيرين في نفس التوقيت برضه، كانت عاملة مشكلة معاه".

مش هعمل كده تاني

وتابع طارق فؤاد : "لقيت حد بيغميني من عينيا من ورا وفضلت فترة، وبعد كده بلف لقيتها بتقولي حقك عليا ومش هعمل كده تاني".

وتصدرت الفنانة “شيرين عبد الوهاب” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى،بعد حلولها ضيفة في الحلقة الثانية من بودكاست "Big Time" تقديم عمرو أديب وأصالة.

شيرين: فقدت رغبتي في الحياة

كشفت الفنانة “شيرين عبد الوهاب” عن الأزمات والمواقف الصعبة التى مرت بها، وذلك قبل إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي في أغسطس 2022،قائلة:"مكانش عندي رغبة في إني أكمل الحياة، ومريت بظروف صعبة الناس كلها تعرفها، وكان عندي انعدام توازن شامل، وكنت ناسية تماما إن عندي بنتين، مش إني مطربة وعندي جمهور كبير وبس".

وأضافت الفنانة “شيرين عبد الوهاب”: "لا يوجد فنان لا يتعرض لوقعات في حياته، لكن أنا كنت خايفة أغني، وزعلي منع صوتي يطلع، وكانت عين قوية، وساعات الجمهور كان يعمل رابطة ويطالبني أرجع فأتعب وأستخبى أكتر، مش عايزة حد يطلب مني أغنية وخايفة".



عن تأثرها بدعاء الجمهور لها، قال “شيرين عبد الوهاب”: "حسيت بدعاء الناس لما نزلت حفلة بعد غياب في ختام مهرجان قرطاج، وشوفت حفاوة مقابلة التوانسة، كانوا حاطين على المسرح 4 كراسي لإني مش قادرة أقف أكثر من 10 دقائق".

شيرين لقيت سحر أسود عندى:

كشفت الفنانة “شيرين عبد الوهاب” تفاصيل السحر الذي تعرضت له،قائلة: "لقيت صرة معلقة على باب البيت، وفتحتها لقيت فيها بودرة من المقابر ومفتاح غرفة نومي، وده عمل والمفتاح يقفل كل حاجة في حياتك".

وأشارت الفنانة “شيرين عبد الوهاب”: "حبيبة قلبي ياسمين عبد العزيز كانت داخلة في غيبوبة وكانت هتموت، كان معمول لها سحر أسود، وأنا ألجأ للقرآن، سورة البقرة للشفاء، وسورة قاف للقرين".

حياة شيرين الجديدة:

عن تفاصيل حياتها الجديدة، شاركت الفنانة “شيرين عبد الوهاب” مع الجمور، قائلة: "بقى عندي أسلوب جديد في حياتي، كل حاجة اتغيرت وبلعب رياضة وابتعدت عن الأكل بشراهة، وبعد الساعة 2 بعد منتصف الليل مش بمسك التليفون".



وعن أهمية المال فى حياتها الآن، قالت شيرين عبدالوهاب: "الفلوس بالنسبة لي بقت مش أهم حاجة، بقيت محتاجة اللي أعيش بيه أنا وبناتي، واللي عندي بقول يا رب اعتبره مش ليا"



أشارت: "أنا عيشتي قبل الفن هي هي بعد الفن.. ما عنديش طباخين وسفرجية، عندي فدانين أرض زارعاهم كل الحاجات اللي بحبها، وبحب الفول الحراتي بالكمون والجبنة القريش كأني باكل كافيار".