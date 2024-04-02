ماهينور : الدورة الرمضانية تدعم براعم سموحة

شهد نادى سموحة ختام فاعليات الدورة الرمضانية للبراعم مواليد 2012 ، 2013 ، 2014 وتكريم المشاركين فى حفل كبير حضره عددكبير من الرياضيين وأعضاء النادى .

ومن جانبها قالت الدكتورة "ماهينور سامح" عضو مجلس الإدارة " إن هذا العام شهدت الدورة الرمضانية مشاركة مكثفة للبراعم من أبناءنادى سموحة للمراحل العمرية الثلاثة من ٢٠١٢- ٢٠١٤ وكان هناك إقبال كبير وسط تأييد كبير من أولياء الأمور "

وتابعت بأن مجلس الادارة حرص على توفير كل الدعم الفنى واللوجيستى للدورة الرمضانية سواء بالنسبة للفرق او المدربين او الحكام لكى تخرج بشكل يليق بأسم النادى حتى تحقق الهدف المرجو من البطولة بدعم اللاعبين والروح الرياضية خاصة بين هذه الفئة العمرية

وأختتمت عضو مجلس الادارة حديثها بأن نادى سموحة يدرس تكرار مثل هذه الدورات خلال فترة الصيف وليس رمضان فحسب لأن تلك الدورات تكون بعيدة عن ضغط منافسات البطولات الرسمية مما يساهم بشكل كبير فى سلوك اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا