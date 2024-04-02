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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاتسيو بالقوة الضاربة أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا

لاتسيو
لاتسيو

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو عن التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

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تشكيل لاتسيو الرسمي أمام يوفنتوس

حراسة المرمى:مانداس.

خط الدفاع: باتريك، رومانيولي، جيلا، ماروسيتش.

 الوسط: جندوزي، فيسينو، زاكاجني.

الهجوم: فيليبي أندرسون، لويس ألبرتو؛ إيموبيلي.

ويبحث الجهازين الفنيين للاتسيو ويوفنتوس عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، خاصة وأنهما يرغبان في التأهل للمباراة النهائية من البطولة.
وتقرر انطلاق مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يتوقعها عشاق الكرة الإيطالية أن تكون حماسية ومثيرة.

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