حملات أمنية مكثفة بالمحافظات للتصدي الخارجين عن القانون

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (34) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – طبنجة – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو" ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية".



ونجحت الجهود في تنفيذ عدد (560) حكما قضائيا متنوعا وضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو").. بحوزة (4 متهمين لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" وضبط (2) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى ، طبنجة).

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".



وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (3 متهمين.

تحرير 15322 مخالفة مرورية أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

كما أسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة من بينها643 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 دراجة نارية مخالفة، 9242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 22 مخالفة موقف عشوائى، 299 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.