كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارته بشبين القناطر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كشف غموض العثور علي جثة شاب متفحمة داخل سيارته بشبين القناطر |فما القصة

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة مبلغ محضر بغيابه منذ 8 أيام.

كشف غموض العثور علي جثة شاب متفحمة داخل سيارته بشبين القناطر

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام 3 أشخاص مقيمين شبين القناطر باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهم بسيارته إلى أحد الأماكن وقاموا بضربه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ، ثم ألقوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا بإشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته، بسبب خلافات بينهما وبين المجني عليه .

وتم استدعاء أسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد مصطفي سالم والنقيب احمد نصر والنقيب فهد ناصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

المشدد لعامل 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى،عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23220 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2295 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم محمد سيد محمد أمین، عامل، 24 سنة، المنشية الجديدة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة القليوبية، انه في يوم 15 / 11 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد محلى الصنع، كما أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازتها أو إحرازها.

تعود أحداث الواقعة عندما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى حيث أيقن تواجده نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، 71 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع.