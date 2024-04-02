ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ٢٢ مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

تحرير 15322 مخالفة مرورية أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة من بينها643 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 دراجة نارية مخالفة، 9242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 22 مخالفة موقف عشوائى، 299 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الحالة المرورية بشوارع القاهرة

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وتم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين إحتفالات المواطنين.

وفى سياق آخر أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس مسجل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل توزيعها على المتعاطين.