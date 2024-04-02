آرسنال وبايرن ميونخ.. الموعد والقنوات الناقلة

حملت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم مفاجآت كبيرة، حيث أوقعت آرسنال الإنجليزي في مواجهة قوية أمام بايرن ميونخ الألماني.



ويضع الجانرز والبفاري الفوز كهدف من أجل الوصول له في مواجهة الذهاب والإياب، وذلك من أجل التأهل للدور نصف النهائي من البطولة القوية.

ويرغب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال في تحقيق الفوز، بينما يضع نفس الأمر المدرب الألماني توماس توخيل، مدرب البايرن.



موعد موقعة آرسنال وبايرن ميونخ

يُطلق حكم موقعة آرسنال وبايرن ميونخ صافرته في التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل الجاري، والتي يستضيفها ملعب الجانرز الإمارات".

القنوات الناقلة لمباراة ريال لآرسنال وبايرن ميونخ

تُنقل مباراة آرسنال أمام نظيره بايرن ميونخ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.