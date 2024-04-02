مسجد برونكس يقدم الدعم الثقافي خلال شهر رمضان لتدفق المهاجرين

تكافح المساجد في مدينة نيويورك، لإيواء وإطعام المهاجرين في شهر رمضان المبارك، حول إمام مسجد برونكس المنزل الذي يضم مسجده إلى مأوى مؤقت للمهاجرين، وكثير منهم رجال من وطنه السنغال.

السنغال

مع دخول أحدث موجة من الهجرة في البلاد عامها الثالث هذا الربيع ، تقول بعض المؤسسات الإسلامية في Big Apple إنها تكافح لمواكبة احتياجات السكان المهاجرين المتزايدين باستمرار.

وقد أصبح التحدي أكثر وضوحا خلال شهر رمضان، الذي بدأ في 11 مارس وينتهي الأسبوع المقبل.

مسجد برونكس

ويقول الزعماء الإسلاميون إنهم كثفوا نداءاتهم للأعضاء للتبرع بالمال والغذاء والملابس وغيرها من الإمدادات في الأيام الأخيرة.

وقد فتح الكثيرون أبوابهم للمهاجرين خلال ساعات النهار، وأصبحوا بحكم الأمر الواقع مراكز نهارية حيث يمكن للوافدين الجدد العثور على مكان هادئ للراحة والتعافي، وفي كثير من الأحيان بعد ليلة مضطربة من النوم في الشوارع أو مترو الأنفاق.

مسجد برونكس

وقال الإمام عمر نياس، الذي يدير مسجد "جامع أنصار الدين" في شرق برونكس بالقرب من يونكرز، إن توفير مكان للمهاجرين الوافدين حديثا للنوم هو أقل ما يمكنه فعله، حتى لو جاء ذلك على حساب شخصي كبير.

لقد تجاوزت فواتير الخدمات الخاصة به منذ فترة طويلة قدرته على الدفع. ويقدر أنه يتخلف عن حوالي 7,000 دولار على خدمة الكهرباء في المنزل و 11,000 دولار أخرى على خدمة المياه الخاصة به.

"ثقافتنا، لا يمكنك إنكار الناس الذين يأتون إلى المسجد القديم"، قال في يوم جمعة مؤخرا مع وصول أكثر من 50 رجلا لأداء صلاة العصر، نحن نفعل ما في وسعنا لإطعامهم ومساعدتهم".

مسجد برونكس

وكان المساجد في مدينة نيويورك التي يقدر عددها بنحو 275 مسجدا من بين الأماكن الأولى التي شعرت بتأثير موجة الهجرة الأخيرة.

غالبا ما تكون المراكز الإسلامية هي المحطة الأولى للمهاجرين عند وصولهم إلى المدينة. ويقوم أئمة المساجد بدورهم بإحالة المهاجرين إلى منظمات محلية مثل منظمتها لمساعدتهم على التنقل في مختلف الخدمات الحكومية والموارد الأخرى المتاحة لهم.

لكن الكثير من الناس يقولون إن الاعتماد فقط على سخاء المجتمعات الدينية - التي يكافح الكثير منها بالفعل من أجل البقاء واقفا على قدميه - ليس مستداما على المدى الطويل.

وقالت إن مسؤولي المدينة بحاجة إلى توسيع برامج المساعدة في الإيجار للمهاجرين وتحويل المزيد من الممتلكات الحكومية الشاغرة إلى ملاجئ مؤقتة أو مساكن طويلة الأجل.

كما يجب عليها التراجع عن القيود التي تحد من المهاجرين البالغين غير المتزوجين إلى 30 يوما في الملاجئ التي تديرها المدينة والأسر التي لديها أطفال إلى 60 يوما.

مسجد برونكس

وفي الوقت نفسه، يقول الزعماء الدينيون إن العمدة الديمقراطي إريك آدامز بحاجة إلى وضع المزيد من المضمون وراء دعواته لدور العبادة لتصعيد خلال موجة المهاجرين، التي جلبت حتى الآن أكثر من 185 ألف طالب لجوء إلى المدينة.

وفي الصيف الماضي، أعلن رئيس البلدية الديمقراطي عن برنامج يهدف إلى توفير التمويل والأمن وغيره من أشكال الدعم لما يصل إلى 75 كنيسة ومسجدا ومعبدا يهوديا وافقت على توفير مأوى ليلي للمهاجرين.

مسجد برونكس

وحتى الآن، تمت الموافقة على خمسة دور عبادة فقط للمساعدة في توفير مساحة سرير إضافية لأكثر من 64,000 مهاجر يخضعون حاليا لرعاية المدينة.

يتمثل التحدي الذي يواجه العديد من المؤسسات الدينية في أنها تقع في مبان قديمة لا تفي بمعايير السلامة من الحرائق الحالية التي تتطلب أنظمة رش وتدابير أخرى.

وقالت المتحدثة باسم السدود كايلا ماملاك إن المدينة ، استجابة للمخاوف ، خفضت الحد الأقصى لعدد الأسرة المسموح بها في الملاجئ الدينية في وقت سابق من هذا العام من 19 إلى 15 ، مما يعني أنه لن يطلب منهم الحصول على أنظمة رش بموجب قوانين بناء المدينة.

في برونكس ، قال نياس إنه لم يفكر كثيرا في برنامج المدينة.

وشدد على أنه لا يأخذ أي أموال من الرجال الذين يقيمون معه، على عكس المنازل الداخلية غير القانونية والمكتظة بشكل خطير التي أغلقتها المدينة في الأسابيع الأخيرة.

لا تزال الظروف في المسجد أقل من مثالية. في زيارة حديثة، استراح الرجال على أرضية غرفة الصلاة في الطابق السفلي بين أوقات الصلاة الخمس في اليوم.

واسترخى البعض في غرفة معيشة ضيقة في الطابق العلوي يشاهدون التلفزيون، بينما جلس آخرون حول الفناء الخلفي المرصوف بالخرسانة.

في الجزء الخلفي من الفناء ، كان هناك سقيفة لتخزين الأمتعة وصفا من خزائن الملفات تحت خيمة قماشية حيث تم تخزين أكوام البريد من عدد لا يحصى من السكان الحاليين والسابقين.

على المنحدر الخلفي ، كان هناك ميكروويف وغلاية ماء ساخن لإعداد الوجبات الأساسية. بالقرب من الممر كان هناك منفذ مؤقت قعادة مغطى بقماش أزرق عملاق لم يفعل الكثير لإخفاء الروائح التي جذبت أسراب الذباب.