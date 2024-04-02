جلس بجواري ومسح بيده على رأسي.. الطاروطي يحكي رؤيته للنبي بالمنام (فيديو)

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم، إنني ليس لي كرامات ، ولا أرى لنفسي كرامة، والرجل الذي يرى لنفسه كرامات ليس لديه كرامة.

وأضاف الطاروطي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة،:" كثير من الناس يحكون رؤيتهم لي مع رسول الله صلى الله وعليه وسلم ويُبلغوني سلامه لي أيضا".

وأكمل :" بعض الناس يحكون لي عن رؤيتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بجواري ومسح بيده الكريمة على رأسي".

وأردف الطاروطي:" احدهم قال لي رأيتك تقرأ القرآن، ورسول الله يستمع إليك، فلما انتهيت من التلاوة ابلغني رسول الله بالسلام إليك، وقال لي أبلغ سلامي إلى عبد الفتاح، ثم انصرفت ورأيت زحام فأخذني الفضول لمعرفة سبب هذا الزحام، فذهبت انظر فوجدتك تجلس بجوار رسول الله ويمسح بيده على رأسك"،

واستطرد:" عندما قيل لي هذا الكلام قولت من انا.. فانا أحقر واقل من هذا بكثير، واتمنى ان يجعل الله لي من هذه الرؤيا نصيب".

وأردف:" من راد ان يكون موصولا برسول الله فيصلي عليه صباحا ومساءا ومن يريد ان يكون في معية رسول الله فليحبه ويكثر الصلاة عليه".



الحصري وإسماعيل عنوان الدروشة

ولفت إلى أن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود الحصري هم عنوان الدروشة معقبا:" دول الدروشة بعينها".

وأضاف:" لم أجد قارئ يتمايل مع القرآن، مثلما رأيت الشيخ الحصري، فكان يفقد كل شيء لأنه يتعامل مع القرآن بروحه، فيتمايل جسده وقلبه".

وأوضح الطاروطي أن الشيخ الحصري كان شخصية درويشية مع الله وهذا قمة الارتقاء.

وأكمل أن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان يختبئ في القرآن الكريم، لذلك كان القرآن يجمله ويرفعه، مختتما:" أنا أحرص على إغلاق عيني أثناء القراءة لتحقيق المعايشة وألا انظر في وجوه الناس".

نسيان القرآن من الذنوب الكبيرة

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى، أخفى أولياؤه في خلقه حتى لا يبغي أو يفخر أحد على أحد، والولي يرى في نفسه النقص والتقصير دائمًا

وأضاف أنه حين يبكي الانسان ندمًا على الذنب والتقصير والغفلة، فهذا أمر مقدر عند الله، بل هي سبيل الوصول إليه.

وأكد على أهمية أن تكون الصلة بالقرآن الكريم دائمة، لأن أحب الأعمال إلي الله أدومها، لذلك بعد رمضان يجب أن نلتزم بالأمور الحسنة التي كنا نفعلها خلال الشهر الكريم.

وأكمل نسيان القرآن الكريم وهجره بعد حفظه من الذنوب الكبيرة، وأعظم الطرق إلي الله هو القرآن الكريم.

واختتم الطاروطي أن المتصوف من أكثر الناس بُكاءً، فهو يبكي على نفسه وحاله ودنياه وما فاته في حق الله، وهذا البكاء ليس ضعفا بل قمة العظمة، فهذه الحسرة هي محاسبة للنفس.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.