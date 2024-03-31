الأزهري ضيف برنامج "مملكة الدراويش" الطريق إلى الله

يحل د.أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ضيفّا على برنامج "مملكة الدراويش".. الطريق إلى الله وذلك اليوم الأحد مع قصواء الخلالى.



شهدت الحلقات الماضية مشاركة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشاريخ الطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء حيث تستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.



تعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على

الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.



تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.

على الجانب شارك فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، مع الطلاب الوافدين بالأزهر، الإفطار الجماعي بصحن الجامع الأزهر، حيث ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للعام الثالث للطلاب الوافدين بواقع ٥٠٠٠ وجبة يوميًّا، وبإجمالي ١٥٠ ألف وجبة للشهر، وذلك في إطار الدور الإنساني والديني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.

تفقد وكيل الأزهر قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، كما حرص فضيلته على تفقد الإفطار الجامعي لذوي القدرات الخاصة، حيث تم تنظيم إفطار جماعي لهم، في لفتة إنسانية وتكريما لهم.



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.