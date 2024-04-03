غرفة عمليات لتلقى الشكاوى.. بيطري البحيرة تُنهي الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

قامت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة، لإستقبال عيد الفطرالمبارك، بإتخاذ عدة إجراءات إستعدادًا للعيد.

غرفة عمليات

ومن ضمن هذه الإجراءات استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الفطر المبارك لتلقي أى شكوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصه باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على إتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علما بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمراكز نوباتيجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفه عمليات المديرية.

فتح المجازر

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام عيد الفطر المبارك ، وكذلك التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على اصلاح اي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض مايستهلك من مخازن المديرية.

مراقبة الأسواق

ومن ضمن الاجراءات أيضًا قيام مديري الإدارات البيطرية بمراكز محافظة البحيرة، ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصه (التموين - مباحث التموين - الشرطة) في مراقبة الاسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحيه اللحوم المعروضه بها ومواجهة ذبح الاناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبية على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية ، بالإضافة إلي قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من ناحيته، شدد الدكتور محمد سالم مديري مديرية الطب البيطري بالبحيرة، على تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعه كافة الأعمال الأخري .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لإستقبال عيد الفطر المبارك والتواجد المستمر لكافة القيادات لحل أي مشكلة تطرأ والإستجابة الفورية وتلبية كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.