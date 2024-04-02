رئيس جامعة الأقصر يهنيء الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية جديدة

هنأت أسرة جامعة الأقصر تحت قيادة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية جديدة.

وتقدم رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات والسادة الوكلاء والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة بتهنئة السيد الرئيس، متمنين لسيادته التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة.



وأعرب رئيس الجامعة عن ثقته في مواصلة الإنجازات ومسيرة التنمية التي انطلقت في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن قاطرة التنمية تستكمل خطاها نحو البناء في كافة المجالات تحت قيادة سياسية رشيدة تعي وتؤمن بأن العمل والعلم أساس نهضة الأمة.



وثمن رئيس جامعة الأقصر المشاركة الإيجابية للشعب المصري، في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنها تعكس وعي الشعب بأهمية هذه المرحلة، كما أنها بمثابة تفويض للرئيس بمواصلة الجهود؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الجمهورية الجديدة.