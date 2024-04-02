إحالة سيدة تعدت على نجلة زوجها من ذوى الهمم فى المقطم للجنايات

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بالتعدى على نجلة زوجها من ذوى الهمم فى منطقة المقطم.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها "من ذوى الهمم"، وعلى الفور انتقل رجال مباحث محل بلاغ تم صحة البلاغ، ليتم ضبط الأب لسماع أقواله فى بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.

وقال والد المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة، إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب نجلته، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة فى جسدها جراء بعض الحروق، لافتا إلى أنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالى 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.

وأضاف والد المجنى عليها، أنه سجل جزء من شركته باسم ابنته المجنى عليها كى تكون سندا لها فى الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة، مؤكدا أن زوجته الجديدة كانت تعتدى على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى أنها فى بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول أن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرا بسبب تصرفاتها.

إيداع سيدة متهمة بقتل ابنها مستشفى الأمراض النفسية

ومن جهة أخرى قررت النيابة العامة بالهرم، إيداع الأم المتهمة بإلقاء ابنها من البلكونة، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لإخضاعها للملاحظة الطبية بعدما قرر زوجها معاناتها من مرض نفسي.

وكشفت التحقيقات أن الأم المتهمة ألقت بطفلها فجأة من شرفة شقتها بالطابق الخامس، ونزلت من العقار وجلست بجوار جثته، ما أثار اندهاش الجيران والمارة بسبب حالتها الهادئة بجوار جثمان ابنها الغارق في الدماء.

وباستدعاء زوجها والد الطفل لسماع أقواله، أوضح أن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها قامت برمي طفلهما من الطابق الخامس وأنها تعاني من هلاوس سمعية وبصرية.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما أودعت المتهمة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير عن مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وإدراكها وقت وقوع الحادث وإفادة النيابة بجميع تفاصيل حالتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الحادث للكشف عن ملابساته.

تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول سقوط طفل رضيع من علو، حيث تم العثور على جثته وبجواره والدته التي كانت تظهر عليها علامات اضطراب نفسي.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.