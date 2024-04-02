أستاذ علاقات دولية يكشف سبب حصول الرئيس السيسي على جائزة بطل السلام

صرح السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط السفير سيرجيو بيازا (ايطالى) سلمه خطاب قرار البرلمان بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي جائزة بطل السلام لعام ٢٠٢٤ لجهود الإنسانية الضخمة لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة ما يتعلق بأزمة غزة والجهود المضنية لاحتواء الموقف.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع ثوابتا للسياسة المصرية الخارجية، والتي سعى فيها بكل قوة إلى تنفيذ مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا في عهد القيادة السياسية المصرية وبشكل واضح سعي كل الدول إلى رغبتها في عودة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الدولة المصرية، وهذا ما شهدناه من خلال اتباع مصر لسياسة واضحة للعمل على ألا يكون هناك مشاكل في المنطقة العربية.

وتابع أننا شهدنا زيارة مهمة جدا للرئيس التركي كدلالة واضحة على انعكاسات الرغبات التركية للتعاون مرة أخرى مع الدولة المصرية، وعلاقات قوية جدا مع قطر وغيرها من الدول، بالإضافة إلى أن مصر تحركت إلى توسيع وتنويع راكتها مع الشرق والغرب.

وأضاف بسام راضي أن سكرتير عام البرلمان أكد له أن التاريخ سيكتب بكل فخر وشرف حرص الرئيس السيسي على بذل الجهد من أجل استقرار وأمن المنطقة.

وقد جاء في قرار برلمان البحر المتوسط ما يلي:

السيد الرئيس السيسي.. كما تعلمون، فإن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تعترف وتعرب سنويا عن الامتنان للأفراد والمنظمات التي تخدم مساهماتها الاستثنائية في مختلف المجالات

لتعزيز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والثقافة وحوار الأديان في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج، وتعزيز السلام والازدهار.

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أبلغكم أن سعادة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حصل على جائزة الجمعية العامة لبرلمان للبحر الأبيض المتوسط لعام 2024 "بطل السلام" تقديراً لجهوده الفريدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

وتسليم المساعدات الحيوية للسكان الفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن… مع الأخذ بعين الاعتبار دور مصر الحاسم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وجهودها المتواصلة لتحقيق ذلك

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، فضلا عن فتح أفق حقيقي

لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى جهودها لمنع اتساع نطاق المواجهات الحالية بما يعرض السلام والأمن الدوليين والإقليميين لمزيد من المخاطر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائزين وتسليم الجائزة خلال لجلسة الافتتاحية للجلسة العامة الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية المقرر عقدها في 15 مايو 2024 في مدينة براجا البرتغال.

