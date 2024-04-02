رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة



تحتفل جمهورية مصر العربية اليوم، بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، إثر حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن هذه الفترة الجديدة من رئاسة فخامة الرئيس السيسي تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه مصر والعالم بأسره، وأن الكل متفائلون بأن قيادته الحكيمة ورؤيته الاستراتيجية ستساهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمصر ولشعبها العظيم، والمُضيِّ قُدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع السبكي: إن تولي الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في قدرته على الوفاء باحتياجاتهم وأحلامهم وتطلعاتهم ومواجهة أية تحديات، وتعزز أيضًا الاستقرار والأمن الذي تتمتع به مصر في الوقت الحاضر، مؤكدًا أن فخامة الرئيس السيسي قدم خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التقدم في مختلف المجالات، والثقة بأنه سيواصل سعيه الحثيث نحو تحقيق طموحات الشعب المصري وتحقيق الاستقرار والازدهار.

وتابع السبكي: كلنا على ثقة تامة بأن الرئيس السيسي سيواصل جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كرينة وتحسين مستوى جودة المعيشة للمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي، وتعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لمصر، والاستمرار في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمارات في البلاد.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: إنه في هذه اللحظة الفارقة، نجدد التأكيد على دعمنا الكامل لفخامة الرئيس السيسي ولرؤيته الطموحة لمصر، ونعلن مواصلة جهودنا للمشاركة في بناء مستقبل أكثر صحة وإشراقًا لمصر وتعزيز الوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ونتمنى لفخامة الرئيس السيسي موفور الصحة والنجاح في مهمته الجديدة، ونثق بأنه سيواصل الارتقاء بمصر وتحقيق تطلعات شعبها العظيم.

وتابع السبكي: نؤكد تفاؤلنا بمستقبل مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وندعو جميع المصريين إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل رقي الوطن وتحقيق التنمية والازدهار.

