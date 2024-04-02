الإسماعيلية تحصد مراكز متقدمة في التربية الاجتماعية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية إن التربية الاجتماعية بمحافظة الإسماعيلية حصدت عددًا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات التي أقامتها وزارة التربية والتعليم.

وقدم بحيري التهنئة للفائزين مؤكدا على الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب الذي كان وراء هذا الإنجاز الذي يضاف لسجل التعليم بالمحافظة.



وتابع بحيري أن الطالب على أسامة على السيد من مدرسة ابوسلطان الثانوية إدارة فايد حصل على المركز الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي.فيما حققت خضرة يوسف عمارة مدير مدرسة ابوعياد إدارة ابوصوير المركز الخامس على مستوي الجمهورية في مسابقه الرائد العام المثالى

وقال إن المعلمة علياء رفعت احمد سليمان مدير مدرسة المخاضة إدارة فايد التعليمية حصلت على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الرائد المثالى.وحققت الطالبه رقية ايمن علي من مدرسة السيدة خديجة بنات من ادارة شمال المركز الثامن على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالي



واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن طالبتين في المرحلة الإبتدائية بالمحافظة حصلتا على مركزين في التصفيات النهائية بالدورة الرابعة لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2024 وهما الطالبتين سلمى اسامة واسيل اسلام والتي يقيمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية حققت مؤخرا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة القران الكريم ومسابقة قصة الخيال العلمي.حيث حصل الطالب وليد احمد الدسوقى الطالب بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بمدينة الإسماعيلية حصل على المركز الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقه القرآن الكريم.

فيما حصل الطالب زياد محمد عبده قنديل من (مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية) على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الوزارية لقصة الخيال العلمي.



وفازت مدرسة المعدات الثقيلة المتقدمة الثانوية الفنية بالمركز الثالث في المسار الصناعي بمسابقة" فني مبتكر"، والتي تعتبر المسابقه الأولى والوحيدة المتخصصة لطلبه التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وهي ضمن الأنشطة التي ينفذها مشروع قوى عامله مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.