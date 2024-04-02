تشافي يجهز مفاجأة برشلونة لمواجهة قادش

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونية عن المفاجأة التي يعدها تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني لمباراة قادش المقبلة في الدوري الأسباني في ظل نقص عدد مهاجمي الفريق في تلك المباراة الهامة .

وكان نادي برشلونة قد أعلن عن غياب المهاجم البولندي وهداف الفريق روبرت ليفاندوفيسكي و الجناح البرازيلي جواو كانسيلو بسبب الايقاف عن مباراة قادش بعد حصولهم على انذار في مباراة برشلونة مع لاس بالماس الاخيرة في الدوري الأسباني والتي أنتهت بفوز برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدف وهو ما يضع المدير الفني الأسباني في موقف حرج للغاية بسبب قلة عدد البدائل المتاحة لدى الفريق الكاتالوني .

صحيفة الموندو ديبورتيفو اكدت ان تشافي هيرنانديز وضع ثقته في المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي - 18 عام - والذي تعاقد معه برشلونة مع بداية الموسم الحالي لكنه لم يحصل على الكثير من الفرص للمشاركة في المباريات الرسمية حيث وضح من التدريبات - وفقا للموندو ديبورتيفو - ان تشافي ينوي الدفع بفيتور روكي كجناح مهاجم و المهاجم الأسباني فيران توريس كقلب للهجوم بديلا للبولندي ليفاندوفيسكي .

واكدت الصحيفة الكاتالونية ان تشافي هيرنانديز عندما قرر التعاقد مع فيتور روكي كان يراه لاعبا مناسبا لكل مراكز الهجوم و خاصة الجناح الإيسر او لاعب الوسط المهاجم ولذلك فهو يرى ان امكانياته ستظهر اكثر من مركز قلب الهجوم الذي يفضل عليه فيران توريس وايضا من خلال المباريات السابقة القليلة التي شارك فيها فيتور روكي لم يكن قويا من جانب الالتحامات البدنية خاصة وهو الموسم الاول له في الليجا ومع برشلونة وبالتالي فأن مشاركته في مركز الجناح ستكون المناسب له .

يذكر ان فيتور روكي انتقل الى برشلونة في بداية هذا الموسم بعد صراع مع باريس سان جيرمان وتشيلسي الأنجليزي قادما من نادي اتلتيكو بارانينسي البرازيلي .