محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2023 / 2024 م، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

وجه المحافظ؛ وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني «دور مايو 2024» ستعقد على مدار 14 يوم كالآتي: تعقد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الاربعاء 8/ 5/ 2024 وتنتهي يوم الاحد 12/ 5 /2024، وتعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13/5/2024، وتنتهي يوم الخميس 16/ 5/ 2024.

وتعقد امتحانات الصف الثامن «أمل» والسادس «نور» على مدار 4 أيام تبدأ يوم الاثنين 13 /5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5/ 2024، وتعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الاعدادي «عام، نور، الأمل، مهني» على مدار 8 أيام تبدأ يوم الاربعاء 8 / 5 /2024 وتنتهي يوم الخميس 16/ 5 / 2024، وتعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي «عام، نور، الأمل، مهني» على مدار 6 أيام تبدأ يوم السبت 18/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 23/ 5 / 2024 .

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الاول والثاني «فني تجاري وفندقي، صنايع نظام الثلاث سنوات، مهني صناعي، زراعي نظام الثلاث سنوات» بالإضافة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع صناعي ومتقدمة تجاري والسلطان عويس والأول زراعي نظام الخمس سنوات بجانب مدارس التعليم المزدوج تعقد على مدار 14 يوم تبدأ جميعها يوم الاربعاء 8 / 5 /2024 م وتنتهي يوم الخميس 23 /5 /2024م.

وفي سياق متصل، كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد اعتمد في وقت سابق نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 87.61%، والذي أكد أن عدد الطلاب الذين تقدموا لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ141 ألفا و 477 طالب وطالبة؛ حضر منهم 140 ألفا و921 طالبا وطالبة، ونجح 123 ألفا و465 طالبا وطالبة.