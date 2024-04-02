تكنولوجيا الأغذية يضع روشتة للحفاظ على الصحة في عيد الفطر

وضعت الدكتورة منال عزالدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، روشتة طبية للحفاظ على الصحة خلال أيام عيد الفطر.

وجاءت تلك النصائح كالآتي:

1- الاعتدال في الكميات المتناولة من الكحك والبسكويت والغريبة بحيث لا تزيد على 3 - 4 قطع في اليوم.

2- لا يجب تناول الكحك والبسكويت على معدة خالية حتى لا يرتفع مؤشر السكر في الجسم بشكل مفاجئ، يفضل تناول الكحك والبسكويت بين الوجبات كما لا يفضل التناول ليلا.

3- يراعى تناول المشروبات الصحية مثل الينسون والنعناع وعصير البرتقال والليمون والشاي الأخضر والكركديه والتمر هندي وتجنب شرب المياه الغازية لما تسببه من عسر هضم وارتفاع في مؤشر السكر في الجسم.

4- يقبل الكثيرون على تناول الأسماك المملحة خلال أيام العيد دون الأخذ في الاعتبار تأثيرها على ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم نظرا لارتفاع محتواها من الملح كما أن بعض الأسماك المملحة مثل (الفسيخ) قد تسبب التسمم الغذائي لاحتوائها على أنواع خطيرة من البكتيريا.

5 - ينصح بتجنب الفسيخ تماما وفى حالة تناول الرنجة ينصح بزيادة المتناول معها من الخضراوات الورقية والبصل والليمون ويمكن إضافة الطحينة لتقليل من تأثير الملح والاهتمام بشرب الماء والمشروبات الصحية السابق ذكرها.

6 - لا مانع من تناول المسليات الصحية مثل الترمس والفشار

7 - الاهتمام بتناول فاكهة الموسم وشرب الماء.

تناول الطعام ببط

8- يجب تناول الطعام ببط وعدم النوم بعد تناول الاكل مباشره

9- ممارسه الرياضة قدر الإمكان لمده نصف ساعة في اليوم

10- يجب الاخذ في الاعتبار ان زيادة المتناول من حلوي عيد الفطر تودي الى السمنة وتراكم دهون الكبد وزيادة الدهون في الدم مما يوثر سلبا على صحة القلب والشرايين لذلك يجب مراعاة الكميات المتناولة

