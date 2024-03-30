إحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بوزارة الزراعة

أحالت النيابة العامة، بإحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية فى قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بوزارة الزراعة.

إحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية فى قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بوزارة الزراعة

وكشف أمر الاحالة بان المتهمين قاموا بالإخلال بالتعاقدات مع وزارة الزارعة مما تسبب في خسائر تجاوزت ملايين الجنيهات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيمًا بتلك الجهة، بأن أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتضمن أمر الإحالة توجيه اتهامات بالنصب والاحتيال وإهدار المال العام للمتهمين.

إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك في واقعة قفز مقاول من منزله بالجيزة

كما أخلت جهات التحقيق بالجيزة، سبيل الفنان إحسان الترك على ذمة التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت بينه وبين مالك عقار بمنطقة الطوابق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا، أمس الخميس الماضي ، بسقوط أحد الأشخاص من داخل شقة الفنان إحسان الترك وسط صراخ من داخل الشقة.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين شخص يدعى سامح مالك الشقة التي يقيم فيها الفنان إحسان الترك وحدثت خلافات بينهما بسبب طلب الأول زيادة الإيجار وأخبره بأنه يريد طرده وتأجيرها لأسرة سودانية فرفض الأخير الزيادة فحدثت بينهما مشاجرة فهددته زوجة الفنان إحسان بطلب شرطة النجدة ومنعوه من الخروج بعد اعتدائه عليهم فقرر القفز من البلكونة هربًا من الشرطة.

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

وفي سياق اخر براءت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين، والتي طالبت بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه في وقت سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت الفنانة نسرين طافش بسوء قصد ببلاغ رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية نشوى صفاء الدين ارتكبت جريمة النصب بحقها عن طريق بيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها.