حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

حالة الطقس غدًا.. كشف خبراء الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة المصاحبة لحالة الطقس غدًا الأربعاء.

وتشهد البلاد نشاط للرياح على معظم مصر من شمال غرب البلاد حتى شمال ووسط الصعيد وسيناء تكون متوسطة إلى قوية علي بعض المناطق قد تمتد خفيفة إلي بعض مناطق من جنوب الصعيد.

حالة الطقس الأربعاء منخفض جوي

وتابع خبراء الأرصاد الجوية ان يصاحب ذلك وجود منخفض جوي علي السعودية يمتد بأطرافه إلي مصر وذلك خلال بعض مناطق من مدن البحر الأحمر وسيناء قد تتشكل بعض السحب الممطرة الرعدية على بعض هذه المناطق حتي الآن وفي حالة تحسن وضعية المنخفض قد تتأثر منه بعض مناطق من جنوب الصعيد

حالة الطقس

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية بينما يكون الطقس لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- الأربعاء 3 أبريل:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، موضحة أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وكشفت الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحذرت من وجود شبورة مائية ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن معظم أنحاء البلاد ستشهد طقس لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5 متر)، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.