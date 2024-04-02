ضبط 2000 لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبدالعال مدير المديرية، رقابتها المشددة على الأسواق ،بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن تحرير 5 محاضر غلق مستودعات فى مواعيد العمل الرسمية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر تجميع 2000 لتر سولار وبنزين بغرض البيع بالسوق السوداء، بمركز أبو المطامير .

وبمركز الرحمانية تمكنت الحملة من ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفى مركز الدلنجات تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى إدكو ودمنهور تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالإضافة لتحرير 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتمكنت إدارة تموين حوش عيسى، من ضبط 18 عبوة مواد بيطرية منتهية الصلاحية و 70 شيكارة سماد و 35 عبوة كبدة مجمدة مجهولة المصدر كما تم تحرير محضر بيع لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث و 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة إستمرار الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ، لضبط السع المنتهية الصلاحية ، والغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وكذلك ضبط المتلاعبين بقوت الشعب ، والقضاء علي السوق السوداء .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.