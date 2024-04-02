استعداداً لعيد الفطر.. مطاي تضيء الطرق والشوارع

عقب إضاءة الطرق والشوارع الرئيسية، سادت بين مواطني مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا، حالة من الفرحة والبهجة ، لما يلمسونه كل يوم من جهود على ارض الواقع لرئيس المركز حامد فخري ومعاونيه من النواب المهندس ربيع عبد العظيم والمهندس فضل الجبالي ومديري الإدارات المتنوعة .

حملة لصيانة كشافات الكهرباء بطرق وشوارع المنيا

وفوجىء أهالي المركز بحملة مكبرة يقودها المهندس حامد فخري لإضاءة كاملة للطرق والشوارع بالقرى والمدينة، وذلك إستعدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك، واعتبرها الأهالي لمسة وفاء من رجل يراعي ضميره في كل أعماله ، وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام.

إصلاح اعطال الكهرباء وتوصيل الأسلاك

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى برئاسة المهندس حامد فخري رئيس المركز، بمواصلة جهودها في إطار دعم الإنارة العامة، لإصلاح أعطال الكهرباء وتوصيل الأسلاك الكهربائية ، وإعادة التيار الكهربائي، لزياده وضوح الرؤية للمواطنين منعا للحوادث المرورية ، في اطار العمل ترشيد الطاقة بالقري والمدينة ، كما واصلت الوحدة المحلية بـ" بمنبال " المهندس برئاسة هشام عبد الحليم بأعمال تركيب وصيانه كشافات الطرق والشوارع الرئيسية .

إضاءة الطرق والشوارع بمطاي في المنيا

وأعلن المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تم تكليف إدارات وأقسام الكهرباء بالوحدة المحلية بالمدينة والقرى ، بإضاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وذلك منعا للحوادث، وخلق رؤية واضحة للمواطنين والمركبات، وإضافة مظهر جمالي وحضاري قبل عيد الفطر المبارك .

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

وكان المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، قد اعلن عن رفع درجة الإستعداد القصوى استعداد لعيد الفطر المبارك حيث عقد رئيس المركز اجتماعا موسعا، بحضور المهندس ربيع عبد العظيم، فضل الجبالي نواب رئيس المركز، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز، ورؤساء القرى و الأحياء، لبحث استعدادات استقبال عيد الفطر بمطاي.