أسعار "كعك العيد" تدفع الشراقوة إلى العودة للصناعة المنزلية

شهد سوق «الكحك، والبسكويت، والبيتي فور، والغريبة» خلال موسم عيد الفطر 2024، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بمحافظة الشرقية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات مستلزمات الإنتاج من أصناف «السكر، والزيت، والمكسرات، والدقيق» مقارنة بالموسم السابق.

ويعتبر شراء الكعك والبسكويت عادة متوارثة ترجع لعقود طويلة في مجتمعنا الشرقي، وتواظب عليها الأسر جيلًا بعد جيل، ولا يمكن الاستغناء عنها، وفي ظل ارتفاع الأسعار، تلجأ الأسر إلى تقليل الكميات المشتراه من الأسواق، أو العودة إلى صناعتها في المنازل كما كان من قبل.

يقول عبد العليم الكعكي، تاجر، إن الموسم هذا العام شهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار «السكر، والزيت، والمكسرات، والدقيق» وهي الخامات المتداخلة في صناعة منتجات عيد الفطر «الكحك، والبسكويت، والبيتي فور، والغريبة»، مقارنًة بالموسم السابق، لافتًا إلى عبوة «صفيحة 11 كيلو جرام» السمنة العادية وصل سعرها 1100 جنيه، والسمنة البلدي 7000، وطن السكر 30000 جنيه

مقارنة بأسعار الموسم الماضي والذي كان يقل عن النصف، الأمر الذي أجبر التجار وصُناع «الكعك والبسكويت» واضطروا إلى رفع الأسعار هذا العام بنسب متفاوتة، في ظل استراتيجية السوق التي تنص على أن أي زيادة في سعر المنتج ليست في صالح التاجر قبل المستهلك، وهو ما قد ينذر بـ «قلة الطلب» هذا العام، وهو ما قد يدفع إلى التجار إلى عدم المغالاة في الأسعار بنسب كبيرة خوفًا من تلفها، خاصة وأن هذه المنتجات موسمية تنتهي بانتهاء عيد الفطر.

ويشير محمد شحاتة، صاحب محل لبيع منتجات «الكحك، والبسكويت، والبيتي فور، والغريبة» بمدينة فاقوس، إنه حدد هامش ربح بسيط على الأسعار لا يتعدى 20٪، حتى يتمكن من عرض مُنتجات تنافسية بسعر يُرضي الأسر الشرقاوية، رغم ارتفاع أسعار خامات الإنتاج، لافتًا إلى أن سعر الكعك السادة العادي 120 جنيه، وبالسمنة البلدي 210 جنيه، وعين الجمل والمكسرات والبندق بسعر موحد 270 جنيه، ومنين سادة وعجوة 90 جنيه.

وبلغ اسعار البيتي فور بالمكسرات وجوز الهند 180 جنيه، والسابلية 210 جنيه، والكوكز 160جنيه، والغريبة السادة 180 جنيه، وبالمكسرات 210 جنيه، وأسعار البسكويت النشادر بلغ 160 جنيه، وبالبرتقال 160 جنيه، والشيكولاتة 160 جنيه، وجوز الهند 160 جنيه، واللوكس 170، وبسكويت بالمكنة 135 جنيه.

وذكرت سلمى حسين، ربة منزل بمركز منيا القمح، إنها نشأت وترعرعت مع أسرتها قبل أن تتزوج وتكون مسؤولة عن أسرة، على أهمية شراء بما يسمى «كعك العيد» المكون من أصناف «الكحك، والبسكويت، والبيتي فور، والغريبة»، إلا أن المبالغة في أسعار هذا العام قد يدفعها وبصفتها متزوجة ومسؤولة عن أسرة مكونة من 5 أفراد؛ إلى تقليل الكميات التي كانت تشتريها من المحال التجارية كل عام، وذلك بشرائها 2 كيلو من كل صنف، وذلك حتى تتمكن من إدخال السعادة وعدم انقطاع العادة السنوية التي اعتادوا عليها كل عيد.

وألمحت إيناس عبد الرحمن موظفة من مركز بلبيس، إلى إنه نتيجة ارتفاع أسعار «فطرة عيد الفطر» هذا العام بأرقام فلكية مقارنة بأسعار العام الماضي، ونظرا للحالة المعيشية التي تمر بها أسرتها وغالبية الأسر الأخرى؛ ستقوم بعمل وصناعة «الكحك، والبسكويت، والبيتي فور» في المنزل، مشيرة إلى إنها قامت بشراء خاماتها من السوبر ماركت من «دقيق، وسكر، وسمنة ولبن، وخميرة، وبودر»، وستقوم بجمع أفراد أسرتها كما كان الحال من قبل، وسيلتفون حول سفرة الطعام وماكينة صناعة الكعك والبسكويت، وفرن التسوية الموجود في بيتها، حتى يتغلبون على موجة الغلاء التي أصابت «فطرة العيد» كما أصابت باقي السلع الغذائية والإستهلاكية خلال الفترة الماضية.

ولفتت نادية خالد موظفة بأبو كبير، إلى إنها ستنتظر إلى آخر أيام رمضان، لشراء «فطرة العيد» أملًا في انخفاض الأسعار، حيث أن الأسعار المعروضة حاليا تفوق قدرة أسرتها على شراء احتياجاتهم وبالكميات التي تكفي عدد أسرتها، ظنًا منها في وطنية التجار أصحاب المحال التجارية وايجابيتهم مع قرارات رئيس مجلس الوزراء التي طالبهم قبل يومين بسرعة انخفاض أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية بنسبة تصل لـ 30٪، خاصة وأن الحكومة تمكنت من السيطرة على أسعار الصرف التي كانوا يتشدقون بها، ويتحججون بسببها في ارتفاع أسعار السلع.

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