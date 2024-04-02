الشركة المصرية للمطارات تطلق دورات تدريبية جديدة للعاملين بالمطارات

تعقد الشركة المصرية للمطارات دورات تدريبية للعاملين بالمطارات وذلك بهدف دعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية للعاملين مع العمل علي تنمية القدرات المؤسسية بالمطار.

حيث قامت الشركة بعمل دورة تدريبية للعاملين بمطار الغردقة الدولي بالجهود الذاتية وذلك وفقا لتعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة توفيرا للنفقات .

وقد تناولت الدورة التدريبية أساسيات العمل في الموارد البشرية من أجل إكتساب الخبرات العملية والمهنية ودعم خبرات العاملين وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة، وشارك في تقديم هذة الدورة التدريبية العديد من المتخصصين من مديري عموم التدريب ، التخطيط، الاستحقاقات ، الشئون الإدارية وشئون العاملين.

ومن جانبه أكد الطيار أحمد منصور على ضرورة تحقيق الترابط بين محاور إسترتيجية العملية التدريبية وخطة الوزارة ٢٠٣٠ ، بحيث تحقق العملية التدريبية رفع كفاءة العاملين والإرتقاء بمنظومة العمل .



