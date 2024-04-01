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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب الزمالك السابق : يجب تحية مصطفى شوبير على ما يقدمه مع الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث بشير التابعي لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق عن فوز الأهلي الأخير على نظيره سيمبا التنزاني كذلك انتصار الزمالك على فيوتشر بمسابقة دوري الأبطال والكونفدرالية.

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موعد إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

وأشار في تصريحاته الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يطلق مبررات قبل لقاء سيمبا، وكان يركز فقط على تحقيق نتيجة جيدة، وهو ما تحقق في النهاية، وهو أمر يحسب للمدرب بكل تأكيد، ومصطفى شوبير حارس لديه ثقة كبيرة، ويمتلك مزايا كثيرة، ويجب الاشادة بما يقدمه الحارس مؤخرا".

وزاد: "لاعبي الزمالك لابد أن يستغلوا المرحلة المقبلة للظهور بشكل أفضل، وحتى الآن عبدالله السعيد لم يفرق مع الفريق، وشيكابالا لديه وعد بأنه سينضم لمنتخب مصر، وكان غاضب بسبب الخروج من لقاء فيوتشر.

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