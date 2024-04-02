قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، إحالة مسجل خطر، للجنايات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، بمنطقة المرج بغرض التشاجر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد بقيام مسجل خطر بحيازة أسلحة نارية.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط س.ا مسجل خطر له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشه عثر على كمية من الأسلحة النارية، وتبين بحوزته على 14 فرد خرطوش – 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، واعترف بحيازة المضبوطات بهدف التشاجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق متهمين بتهمة قتل شاب فى مدينة القرنة خلال محاولتهما سرقة دراجته البخارية باستخدام أسلحة نارية، وذلك فى القضية 7635 لسنة 2023 إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

بداية أحداث الواقعة في العام الماضي بقيام اثنين من اللصوص باستدراج شاب يدعى "م.ف" مقيم بمدينة القرنة، وقاما بمحاولة سرقة دراجته البخارية فى المدينة، ولكنه قاوم السرقة وحاول الفرار من المتهمين، وأطلقها عليه أعيرة نارية استقرت إحداها فى منطقة الصدر وسقط الشاب جثة هامدة، وسرقا الدراجة البخارية وفرا هاربين من موقع الحادث.

كشفت التحريات والتحقيقات التى قام بها رجال مركز شرطة القرنة، عن هوية المتهمين فى الواقعة والقبض عليهم واقتيادهم لديوان القسم، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب الحادث وتمت إحالتهما للمحاكمة وبعد سماع أقوال الشهود فى الواقعة ومرافعة النيابة قررت المحكمة إحالة المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى قرار الإعدام بحقهما.

كما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثمان شخص في ظروف غامضة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثمان شخص بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى في انتظار تقرير الطب الشرعي.