مدارس الشرقية تتزين باللون الأزرق إحتفالاً باليوم العالمي للتوحد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيراً بذوي القدرات والهمم، لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية في الحياة الكريمة والمشاركة في بناء وتنمية الوطن وخاصة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً لتقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لهم، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الدعم الذي توليه لذوي الهمم والقدرات ودمجهم بالمجتمع وتنميته مهاراتهم وامكانياتهم في شتى المجالات.

أوضح محافظ الشرقية أن الإحتفال باليوم العالمي للتوحد يأتي في إطار التوعية والتعريف بطيف التوحد، وتسليط الضوء على المرض لتحسين نوعية الحياة للمصابين من الأطفال والبالغين، ودمجهم في المجتمع وليتمكنوا من العيش بطريقة آمنة وسليمة.

ووجه المحافظ بضرورة الإستفادة من التقنيات المساعدة للأشخاص المصابين بمرض التوحد، واستخدام الأدوات المناسبة لهم والتي تساعدهم في إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركاتهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الكاملة في المجتمع، وفى تعزيز المساواة والإنصاف والدمج مع مختلف فئات المجتمع.

وفي هذا الإطار وتنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية، تزينت المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة باللون الأزرق، تضامناً مع مرضى التوحد واحتفاءً بهم في يومهم العالمي والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007، ليوافق الثاني من أبريل من كل عام للتوعية بمرض التوحد، لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم قوي لذوي الهمم، حيث أعلن عام 2018، بأنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وخصص وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التى نظمها الاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية عام 2018.