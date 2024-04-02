بيطري الشرقية: ضبط 10 آلاف جرعة تحصين دواجن مخالفة بالزقازيق

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الخدمات بالمديرية قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٦٣ عبوة لـ ٢٤ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و١٠ آلاف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي سياق متصل، تمكن مدير مديرية الطب البيطري، خلال حملاتها التفتيشية عن تحرير ٢١ محضر مخالف، وضبط ٨٨٦ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكبدة مجمدة ودواجن مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار مدير المديرية إلى الحملات تستهدف توفير غذاء صحي وآمن، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.

ونظمت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع المجتمع المدنى، قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز و مدينة بلبيس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، و ذلك بحضور كلٍ من: مديرى إدارات ( الرعاية التناسلية، الإرشاد، الوقاية) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة بلبيس البيطرية، ومدير وأطباء وحدة شبرا النخلة البيطرية، وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١١٠ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و١٣٠ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار، والرعاية التناسلية لـ ٨٥ رأس ماشـية، و ٨٠ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٣٨٦ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج امراض الدواجن لعدد ٦٠٠ طائر وترقيم وتسجيل ٢٠٠ حيوان وذلك بالمجان.