تعرف على الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء،حيث تسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء نهارًا، أمّا ليلا وفي الصباح الباكر فتظل الأجواء لطيفة

الظواهر الجوية المتوقعة

وقالت الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى فرص لتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح وسقوط أمطار

وأضافت الأرصاد أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

المدن/ المحافظات

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 32 18

بنها 31 19

دمنهور 31 19

وادي النطرون 32 18

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 23 18

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 18

نخل 27 14

كاترين 22 12

الطور 30 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 24 15

العلمين 25 15

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 30 16

رأس غارب 31 20

الغردقة 30 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 21

حلايب 26 20

أبورماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 32 16

بني سويف 32 17

المنيا 33 16

أسيوط 34 18

سوهاج 34 18

قنا 35 18

الأقصر 35 19

أسوان 36 20

الوادي الجديد 35 18

أبوسمبل 36 20