زكاة الفطر 2024.. الموعد الأخير لإخراجها

زكاة الفطر 2024.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك تشهد محركات البحث "جوجل" بحثًا مكثفًا عن الموعد الأخير لإخراج زكاة الفطر والتي تعد رابع ركن من أركان الإسلام الخمسة، وبالتالي هي فرض على كل مسلم.

زكاة الفطر طهرة للصائم

وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال "فرض رسول الله صل الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات" أخرجه أبوداوود وابن ماجة.

قيمة زكاة الفطر 2024

وحددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2024، بـ 35 جنيهًا للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد وعنده المقدرة، حيث أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر يجوز إخراجها منذ أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر

وهناك فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر، ووفقًا لجمهور الفقهاء هناك هم: الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان، كما لا تجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.

فئات مستحقة لزكاة الفطر

وذكرت الآية رقم 60 في سورة التوبة الفئات مستحقة لزكاة الفطر هم ثمانية أصناف الواجب عليهم الزكاة، في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".