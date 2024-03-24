دار الإفتاء المصرية تعلن قيمة زكاة الفطر

يهتم المسلمون في تلك الأوقات من العام، بزكاة الفطر، والتعرف على قيمتها وفقا للشرع، إذ يعد إيتاء الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس التي يجب على المسلم الالتزام بها أمام الله عز وجل.

قيمة زكاة الفطر 2024

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيفية حساب زكاة الفطر، قائلة: حسبناها على القمح اللي هو نوع من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين بيتعمل منه العيش اللي هو وجبة أساسية وكمان بيدخل في أطعمة كثيرة جدًا.

وأضافت دار الإفتاء، أن سعر أردب القمح هذا يبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصري من أحسن الأنواع، إذ يحتوي الإردب الواحد على ١٥٠ كيلو، وبالتالي يبلغ سعر الكيلو ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، موضحة أن الزكاة توازي من القمح ( ٢.٠٤ كيلو)، بالتالي تكون زكاة الفطر لهذا العام تبلغ ٢٧.١٩ جنيه مصري للفرد الواحد.

وقدرت دار الإفتاء، قيمة زكاة الفطر للفرد بحوالي ٣٥ جنيهًا، بزيادة عن الحد الأدنى، متابعة: طلع أكثر من ٣٥ جنيهًا لو معاك ودخلك يسمح لك، بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد ٣٥ جنيهًا.

وأكدت أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بداية من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، مضيفة أنه لا مانع من إخراجها يوم العيد حتى غروب الشمس وفقا لمذهب الشافعية ومن وافقهم.