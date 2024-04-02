تشكيل الهلال المتوقع ضد الأخدود في الدوري السعودي

استقر الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة جورجي جيسوس على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الأخدود المقررة في الدوري السعودي.

وينفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، جمعهم من 23 انتصارًا وتعادلين، ولم يتذوق طعم الهزيمة خلال الموسم الحالي.

ويحلق الهلال بعيدا بالصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر صاحب الـ59 نقطة، ليقترب من حسم اللقب في ظل تبقي 9 جولات فقط على انتهاء الدوري السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط الدفاعي: ميلنكوفيتش سافيتش، روبن نيفيس.

الوسط الهجومي: ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري.

تنطلق مباراة الهلال والأخدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

يملك الأخدود 24 نقطة ويتواجد في المرتبة الخامسة عشر في جدول الترتيب، ونتائجه الأخيرة في الدوري السعودي متراجعة تمامًا، حيث لم يفز في أي مباراة من مبارياته الخميس الماضية.