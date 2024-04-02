كنو يخرج من حسابات الهلال أمام الأخدود في الدوري السعودي

خرج محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال من حسابات الجهاز الفني بقيادة بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

وكان الهلال قد أعلن عن إصابة محمد كنو في الركبة وخضوعه للتأهيل البدني للحاق بالفريق في الفترة المقبلة ولكنه لن يكون متاحا أمام الأخدود.

يستعد الهلال لمواجهة نظيره الأخدود مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من دوري روشن السعودي

وينضم كنو إلى زميله الصربي ألسكندر ميتروفيتش الذي يغيب هو الأخير بعد إصابته في مباراة الهلال والشباب وتأكد غيابه لمدة كويلة تصل إلى شهر ونصف.

يحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 71 نقطة بفارق كبير عن النصر الوصيف فيما يتواجد الأخدود في المركز الخامس عسر بـ 24 نقطة.

ونشر نادي الهلال بياناً رسمياً اكد فيه ان ميتروفيتش تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية خلال مشاركته في مواجهة الشباب ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وخضع ميتروفيتش وفقاً لبيان نادي الهلال لأشعة التي أكدت غيابه لمدة تصل إلى شهر ونصف عن الفريق.

ويبدأ المهاجم الصربي فترة التاهيل والعلاج التي تستمر لمدة 6 أسابيع قبل العودة لتدريبات “ الزعيم” الجماعية.

وسجل ميتروفيتش 22 هدفاً بقميص الهلال خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري السعودي.