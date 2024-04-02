عاجل
قوات الاحتلال تعتقل أحد المعتكفين بالمسجد الأقصى وآخر بطولكرم استشهاد 4 وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل برفح الفلسطينية
الثلاثاء 02 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عواد: 3 عوامل سيقودون الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك أن هناك 3 عوامل سيقودون الأبيض للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، هم الاستقرار وامتلاك قائمة كبيرة من اللاعبين الجيدين والروح الجديدة داخل الفريق.

إقرأ أيضًا..

txt

محمود أبو الدهب: دونجا "ملوش دور" في الزمالك.. وسامسون أفضل من منسي والجزيري


وقال محمد عواد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك يستطيع تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم".
وأضاف: "الآن لدينا الاستقرار، بالإضافة إلى امتلاك مجموعة قوية من اللاعبين الكبار، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق وأن نحقق تلك البطولة".
وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "الجميع في نادي الزمالك من مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير يرون أن هناك روح جديدة في الفريق".
يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تغلب على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على إستاد السلام، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواد متعلقة

بيتسو موسيماني مدربا لفريق أبها السعودي,,رسميا

عواد يؤدى تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

تقسيمه قويه فى ختام مران الزمالك بملعب الشهامه

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الوحدة الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والوحدة بالبطولة الودية في الامارات

سيف جعفر: قصة سرقة العقود ليست منطقية ولم أقصد استفزاز جماهير الزمالك

٢٤ لاعبا فى قائمه الزمالك المسافره إلى الإمارات

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك فى لقاء الشباب الكويتي

الجريدة الورقية