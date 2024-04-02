أطاح بهم قطار الزقازيق.. مصرع وإصابة 3 مواطنين ركاب توك توك بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وشاب آخر، وإصابة ثالث في حادث تصادم توك توك مع قطار بمحطة المحسمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير امن الاسماعيلية إخطارًا من العميد تامر الطحاوى مأمور مركز القصاصين بحادث تصادم توك توك مع قطار بمحطة المحسمة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية وتولت النيابة التحقيقات



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