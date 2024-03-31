محمد عمارة رئيسًا لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

كما قرر وزير التربية والتعليم تولي الدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك في إطار استعراض الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 التي تبدأ 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وناقش وزير التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

واعتمد الدكتور رضا حجازي جداول امتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهيكل الإدارى المعتمد لوزارة التربية والتعليم يضم ثلاثة إدارات مركزية للتعليم الفني هي (الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى)، مشيرا إلى ضرورة تنظيم آليات العمل بين هذه الإدارات على أن تقوم بالعرض المباشر على الدكتور الوزير.

ووجه وزير التربية والتعليم كذلك بالتنسيق بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والإنجازات المنشودة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع معايير وضوابط التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفنى.

اجتماع لمناقشة استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماع مجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

ودعا وزير التربية والتعليم الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، الذي وافته المنية الأسبوع الماضى، مثمنا دوره الوطنى وإخلاصه فى العمل، لما حققه من العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفنى باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.



