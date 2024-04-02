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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: الزمالك فاز على مودرن فيوتشر "بالحظ" .. وركلة الجزاء غير صحيحة

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

علَق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على فوز الزمالك مساء أمس الأول أمام مودرن فيوتشر ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدفين مقابل هدف على ستاد السلام.

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وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

مودرن فيوتشر كان الأفضل على مدار شوطي المباراة، وأهدر العديد من الفرص على مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، أبرزها الكرة التي سددها أحمد عاطف وارتطمت بالقائم ، وأرى أن الحظ والتوفيق لعب دوراً كبيراً في فوز الأبيض بالمباراة.

وأضاف: ركلة الجزاء التي حصل عليها الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أمام مودرن فيوتشر غير صحيحة بالمرة، ولم يكن هناك احتكاك من مدافع الفريق تجاه مهاجم الأبيض.

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