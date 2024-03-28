انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة اليوم الخميس

تنشر بوابة الوفد أسعار اللحوم والطيور بمدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الخميس الموافق 28 مارس2024، وتراوحت أسعار اللحوم ( البقري المشفي) مابين 350 جنيها إلى 390 جنيها للكيلو حسب نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وبلغت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 270 إلى 310جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 310إلي 340 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 380 إلى 400 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 390 إلي 410 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 230 إلى 300 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 230 إلى280 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 200 إلى 140جنيها للكيلو .

وفي أسواق الطيور بقري ومدن البحيرة، إنخفضت الأسعار بمقدار مابين جنيهين إلي ثلاثة جنيهات، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضا ،مابين 97 إلى 100جنيها للكيلو الواحد، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 118 إلى 120جيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 130 إلى 132جنيها للكيلو، وأسعار وراك مابين 120إلي 121 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البانية مابين 198 إلى 200جنيها للكيلو، وأسعار شيش مابين 198 إلى 200جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 200 إلى 201 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار شاورما مابين 200 إلى 201 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50 إلى 52 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلى 122 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 103 إلى 105 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 125 إلى 127جنيها للكيلو .