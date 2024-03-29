سعاد صالح: لا يجوز تبرع الشخص بكل أمواله لعمل الخير قبل وفاته

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن توزيع الميراث لا يكون بعد وفاة الشخص بشكل مباشر، ولكن يتم تجهيزه وتغسيله ودفنه، وقضاء الدين الذي عليه من أمواله، وإذا كان لأحد الزوجات الخاصة به نفقة تخصم الأول من الميراث قبل التوزيع.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن الشخص إذا مات لا يدفن قبل أن يسدد الديون التي عليه، معلقة :" سيدنا محمد رفض أن يسير في جنازة شخص كان عليه دين، فالأول يجب تسديد الديون".

ولفتت إلى أن آيات المواريث بدأت في كتاب الله الكريم بـ :" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما".

ولفتت إلى أن الميراث وصية من الله، وأن الله كرر كلمة الوصية، أكثر من مرة، وأن الوصية الضارة هي قيام الشخص بالتبرع بكل أمواله لأحد الجمعيات أو لعمل الخير، ويترك أولاده دون ميراث، وهذا يسمى الوصية الضارة.

وأشارت إلى أن الرجل من الأفضل أن يترك أولاده معهم الأموال بدلا من وضعها في إحدى الجمعيات.

الوصية والميراث

وأكدت الدكتورة أن الوصية تعني قيام الشخص بتخصيص جزء من أملاكه لأحد الأشخاص، وأن هناك نوعين من الوصايا، الأولى اختيارية والثانية واجبة، وأن الوصية شئ والهبة شئ آخر.

وأضافت أن الوصية هي نقل التملك بعد الموت، لكن الهبة قد يتم نقلها في حياة الشخص صاحب الأصل، أو رب الأسرة.

ولفتت إلى أن هناك شروط للوصي أولها أن يكون الشخص عاقل وبالغ، وأهلا للتصرفات المالية، فالمجنون والصغير، ليس له ميراث، وقالت إن هناك وصية صحيحة وأخرى ضارة ينتج عنها مشكلات.

وأشارت إلى أن الوصية أقصى قدر لها وفقًا لحديث صحيح تكون في حدود الثلث، وليس النصف، وكشفت أن الوارث من الممكن أن يكون له وصية وفي نفس الوقت يكون له وصية.